شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى لمواهب "كابيتانو مصر": كملوا المتحدة والوزارة وراكم وبتدعمكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مواهب "كابيتانو مصر" بمواصلة الجهد للنجاح وتحقيق أحلامهم.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال ظهوره في برنامج "كابيتانو مصر" على قناة "on": كملوا المتحدة والوزارة وراكم وبتدعمكم".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.