شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل المثلوثى: لا توجد مفاوضات مع الترجى.. وفيريرا سر تألق اللاعب مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد سلامة، وكيل التونسى حمزة المثلوثى لاعب فريق الزمالك، أنه لا توجد مفاوضات أو حديث مع فريق الترجى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد سلامة، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، إن البرتغالى فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك صاحب الفضل في ظهور اللاعب بشكل قوى والتألق مع الفريق الأبيض.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الدفع بالتونسي حمزة المثلوثي فى الجبهة اليمني لفريقه خلال مواجهة الترجي التونسي اليوم.

ومن المنتظر أن يشارك المثلوثي فى الجبهة اليمني للزمالك، خلال لقاء الترجي التونسي، بعد تماثله للشفاء ومشاركته فى جزء من اللقاء الأخير أمام المريخ السودانى فى الجولة الثانية للبطولة، وتماثل المثلوثى للشفاء بعد تعافيه من الإصابة التى ألمت به فى عضلة السمانة وأبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي اليوم، السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا.