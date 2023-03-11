شكرا لقرائتكم خبر عن جالتييه يوجه رسالة مثيرة لـ راموس وميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بتوجيه رسالة لثنائي الفريق ليونيل ميسي، وسيرجيو راموس عقب الخروج من دوري الأبطال.

وودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة أمام نظيره بايرن ميونيخ، في إياب دور الـ16، بهدفين نظيفين دون رد.

وتحدث جالتييه: لا أشك في هذين اللاعبين العظماء بسجل حافل لا يصدق، ويعرفان هذا النوع من المواقف.

وتابع: إنهما لاعبان رفيعا المستوى للغاية، ينتقلان بسرعة من مباراة إلى أخرى، فيما يتعلق بعقودهم، فقد اعتادا على العيش في هذا النوعمن اللحظات.

وأشار: إذا فاز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي هذا الموسم، فسيكون هو الحادي عشر، وهو ما لم يتم الوصول إليه في هذا البلد، لا يجب أن نقلل من هذا الإنجاز.

وأردف: بعض لاعبينا لديهم أرقام غير عادية لكنهم مهووسون بإضافة هذه الكأس، والبعض الآخر لم يفوز بها من قبل، إنه شيء مهم للغاية.

وواصل: أرسلتم جميعًا رسالة مفادها أن لقب الدوري هذا سهل، لكنه ليس كذلك، أرى ما يحدث في الخارج، بايرن ميونخ لا يفوز بدوري أبطال أوروبا كل عام.

واستكمل: لكن في كل مرة يفوزون فيها بالدوري، يكون لديهم احتفال كبير، ويحتفلون مع مشجعيهم وكل من في النادي.

واختتم: يجب أن يكون الأمر هو نفسه معنا، نحن بحاجة إلى التوقف عن التقليل من شأن كوننا أبطال فرنسا، هذا ليس بالأمر السهل.