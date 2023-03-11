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بدءا من الموسم المقبل.. بي إن سبورت تحصل على حقوق بث الدوري السعودي

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الشارقة - اميمة ياسر -    

نجحت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية في الحصول على حقوق بث مباريات بطولة الدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

ودوري "روشن" السعودي ينقل في الموسم الجاري عبر شبكة قنوات SSC .

وكتب الإعلامي القطري محمد الكعبي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أعلن فيها عن حصول قنوات Bein sports على حقوق بث الدوري السعودي، في الموسم المقبل.

يشارظإلى ان اتحاد جدة، الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، يتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة من أصل 20 مباراة.

ويحتل النصر بقيادة البرتغالي المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 46 نقطة من 20 مواجهة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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