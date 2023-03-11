الامارات | «الكلاسيكو» يفي بوعوده جماهيرياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوفت مباراة «كلاسيكو أبوظبي» بين العين والوحدة، أمس، في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، بوعودها الجماهيرية كالمعتاد، إذ امتلأ استاد آل نهيان، بالسعة الاستيعابية الكاملة. ورفعت جماهير أصحاب الأرض لافتة كبيرة بعنوان «أوفياء العنابي»، في المقابل رفعت جماهير الضيوف «تيفو» يمجد تاريخ الفريق.ووصل الكثير من الجماهير إلى مقاعدهم في مدرجات الاستاد بصورة مبكرة لتفادي الازدحام الكبير الذي شهده محيط الاستاد والمناطق المجاورة، إذ اضطر المئات من الجماهير لصف سياراتهم على الرصيف وفي المناطق المخصصة للسكان، من أجل اللحاق بصافرة انطلاقة المواجهة القوية، وعادت بعض الجماهير أدراجها لكونها لم تنجح في الدخول لعدم توافر تذاكر الدخول.

وشهد الدخول إلى الاستاد سلاسة نظراً للانتشار الكثيف للمنظمين من أجل توجيه الجماهير نحو البوابات المخصصة لها، ولم تتوقف جماهير الفريقين على إطلاق الأهازيج الخاصة بها من أجل بث روح الحماس في نفوس اللاعبين، وكان لافتاً أن الجماهير لم تتوقف عن التشجيع حتى صافرة نهاية المباراة.