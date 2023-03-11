الامارات | 148 لاعباً في تحدي الفجيرة للياقة البدنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد بن ظبوي، جاهزية اللجنة المنظمة لانطلاق بطولة تحدي اللياقة البدنية (الفجيرة 2023)، التي تقام في صالات نادي الفجيرة للتنس بمشاركة 148 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين والقادمين من خارج الإمارات، منهم 30 لاعبة و118 لاعباً. وقال بن ظبوي في تصريح صحافي: «نتطلع لبداية قوية في الاداء الفني والبدني والمنافسات لإخراج نسخة مميزة»، كاشفاً أن البطولة تضم خمس فئات هي: الرجال والسيدات للمحترفين، وفئة الفرق للرجال، وفئة الهواة للرجال والسيدات.

بدوره كشف المنسق الفني للبطولة والمدير العام لشركة جنجاك عبدالله الكسواني، في تصريح صحافي، عن مشاركة لاعبين دوليين في فئة المحترفين، منهم الإسباني دامي وترتيبه 52 على العالم، والاسبانية ايلينا وترتيبها السادس على العالم. وأشار إلى أن جوائز البطولة تبلغ 200 ألف درهم مقسمة على 64 جائزة، بجانب تخصيص جوائز للفئة المجتمعية، ويدير المنافسات 24 حكماً ومنظماً.