الامارات | النصر يبحث عن نفسه أمام بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق النصر مهمة صعبة في الساعة 17:45 من مساء اليوم عندما يستضيف نظيره بني ياس في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويبحث الفريقان عن الفوز خصوصاً صاحب الأرض الذي يخوض كل لقاء بنظام مباريات الكؤوس، إذ يبحث عن الفوز فقط، إذا كان يريد الهرب من الهبوط، والابتعاد عن خطر الظفرة الذي يحتل المركز الـ13، ويبتعد عن النصر بفارق سبع نقاط.

وسيكون مدرب النصر أمام تحدٍّ جديد بعدما خسر الجولة الماضية على أرضه أمام الوحدة، ورغم أفضلية الشكل الفني إلا أنه لايزال يبحث عن الانسجام وإعادة الثقة للمهاجم التوغولي مالابا، حيث يفتقد «العميد» للمهاجم القناص القادر إلى زيارة الشباك، ويستقر النصر في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة، مقابل 19 نقطة لفريق بني ياس.