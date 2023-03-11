اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال إفريقيا

صن داونز - الأهلي 17:00

بترو أتلتيكو - الوداد 20:00

القبائل - فيتا كلوب 23:00

كأس آسيا 20 سنة

إيران - العراق 14:00

أوزبكستان - أستراليا 18:00

بورنموث - 16:30

ليستر - 19:00

توتنهام - نوتنغهام 19:00

كريستال - مان سيتي 21:30

مدريد - إسبانيول 17:00

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - أوغسبورغ 18:30

لايبزيغ - مونشنغلادباخ 18:30

اينتراخت - شتوتغارت 18:30

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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