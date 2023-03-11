الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نتائج

حمّل لاعبون دوليون سابقون من الجيل الذهبي في لعبة فردية اتحاد اللعبة مسؤولية التراجع في النتائج التي تحققها المنتخبات الوطنية الحالية، في رياضة لطالما هيمن لاعبو الدولة على ألقاب بطولاتها الإقليمية والعربية، متسائلين في الوقت ذاته عن أسباب هجرة اللاعبين لممارستها.

تجديد

رفض لاعب دولي مناقشة تجديد عقده مع فريقه في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يرغب في تأجيل الحديث عن تجديد العقد إلى نهاية الموسم، خصوصاً أن المدرب لا يعتمد عليه بشكل أساسي مع الفريق.

تحذير

حذّرت إدارة أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم عضواً في الجهاز الفني بالفريق من نشر آراء سلبية حول التحكيم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن النادي لا يرغب في توقيع عقوبات عليه، وأن هناك قنوات رسمية للاعتراض على التحكيم.

حكم

لاحظ مراقبون أن حكماً دولياً في كرة القدم بدأ يستعيد حضوره القوي من جديد، من خلال إسناد لجنة الحكام في اتحاد الكرة مباريات كبيرة له، بعدما كانت تسند إليه في الفترة الماضية مباريات عادية.

خلاف

قال مقربون من مدرب أجنبي في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، إن خلافاً بسيطاً في تفاصيل العقد بين إدارة النادي والمدرب تسبب في تأجيل إعلان تمديد عقد المدرب للاستمرار في قيادة الفريق للموسم المقبل.