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أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10/ 3/ 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الجمعة 10/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الجمعة، الموافق 10/ 3/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لمنتخب مالاوى، والأهلي يرتدى الزى الأحمر وصن داونز الأصفر فى مباراة دوري الأبطال غداً، وناصر منسى يغيب عن الزمالك فى مواجهة إنبى بسبب الإيقاف.

 

منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لـ مالاوى

استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد التنسيق والتشاور بين البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى ولويس ستيفاس مدرب الحراس، على الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى فى المعسكر المقبل الذى ينطلق 20 مارس الجارى استعدادا لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لـ مالاوى

 

مؤمن زكريا وجدو ومعوض يتقدمون بطلبات للحصول على دبلومة المدربين

تلقى الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلبات من مؤمن زكريا، ومحمد ناجي "جدو"، وسيد معوض، وأحمد رؤوف، للحصول على دبلومة المدربين بنظام "المسار السريع" حيث تنطبق عليهم الشروط. 

مؤمن زكريا وجدو ومعوض يتقدمون بطلبات للحصول على دبلومة المدربين

 

8 مصريين يشاركون فى بطولة كنارى كلاسيك للاسكواش بلندن

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول مباريات بطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، التى تستضيفها لندن خلال الفترة بين 12 و17 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

 

8 مصريين يشاركون فى بطولة كنارى كلاسيك للاسكواش بلندن

 

 

الدورى المصرى يتوقف 17 يوماً.. اعرف السبب

تتوقف مسابقة الممتاز 17 يوماً، وتحديدا فى الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بجانب مباريات كأس الرابطة. 

 

الدورى المصرى يتوقف 17 يوماً.. اعرف السبب

 

 

 

يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا، السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.

 

الأهلي يرتدى الزى الأحمر وصن داونز الأصفر فى مباراة دوري الأبطال غداً

 

 

فيريرا يحدد مصير عمر جابر اليوم من المشاركة فى مباراة إنبى

ويحدد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم، مصير عمر جابر ظهير أيمن الفريق الأبيض من المشاركة فى مباراة إنبى، المقرر لها بعد غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 

فيريرا يحدد مصير عمر جابر اليوم من المشاركة فى مباراة إنبى

 

 

 

استمرار غياب شيكابالا عن مران الزمالك قبل مواجهة إنبى

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غيابه عن مران الفريق المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها بعد غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 

استمرار غياب شيكابالا عن مران الزمالك قبل مواجهة إنبى

 

20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

استقر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على اختيار 20 لاعباً استعداداً للسفر إلى القاهرة والدخول فى معسكر مغلق لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدا السبت باستاد الجبل الأخضر.

20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

 

سموحة بطلا لكأس مصر لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز 2003

حقق فريق سموحة مواليد 2003 لقب كأس مصر بعد الفوز اليوم على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أحمد على أمين مواليد 2004، ليحقق الكأس لأول مرة فى تاريخ سموحة، والذى نجح فى الفوز على الزمالك فى الدور قبل النهائى.

 

سموحة بطلا لكأس مصر لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز 2003

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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