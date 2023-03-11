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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الجمعة، الموافق 10/ 3/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لمنتخب مالاوى، والأهلي يرتدى الزى الأحمر وصن داونز الأصفر فى مباراة دوري الأبطال غداً، وناصر منسى يغيب عن الزمالك فى مواجهة إنبى بسبب الإيقاف.
منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لـ مالاوى
استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد التنسيق والتشاور بين البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى ولويس ستيفاس مدرب الحراس، على الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى فى المعسكر المقبل الذى ينطلق 20 مارس الجارى استعدادا لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.
مؤمن زكريا وجدو ومعوض يتقدمون بطلبات للحصول على دبلومة المدربين
تلقى الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلبات من مؤمن زكريا، ومحمد ناجي "جدو"، وسيد معوض، وأحمد رؤوف، للحصول على دبلومة المدربين بنظام "المسار السريع" حيث تنطبق عليهم الشروط.
8 مصريين يشاركون فى بطولة كنارى كلاسيك للاسكواش بلندن
الدورى المصرى يتوقف 17 يوماً.. اعرف السبب
تتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز 17 يوماً، وتحديدا فى الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بجانب مباريات كأس الرابطة.
فيريرا يحدد مصير عمر جابر اليوم من المشاركة فى مباراة إنبى
استمرار غياب شيكابالا عن مران الزمالك قبل مواجهة إنبى
20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب
استقر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على اختيار 20 لاعباً استعداداً للسفر إلى القاهرة والدخول فى معسكر مغلق لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدا السبت باستاد الجبل الأخضر.
سموحة بطلا لكأس مصر لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز 2003
حقق فريق سموحة مواليد 2003 لقب كأس مصر بعد الفوز اليوم على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أحمد على أمين مواليد 2004، ليحقق الكأس لأول مرة فى تاريخ سموحة، والذى نجح فى الفوز على الزمالك فى الدور قبل النهائى.