شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: مصر عامرة بالمواهب ونبحث عنها فى كل مكان من خلال كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي أبو جريشة، نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا، أن مصر عامرة بالمواهب في كل مكان، وأن جيل كابيتانو مصر جيل "محظوظ" بسبب الاهتمام.

وقال على أبو جريشة، خلال مداخلة ببرنامج جمهور الثالثة مع الإعلامى إبراهيم فايق المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "إن هناك مواهب في جميع مدن و محافظات مصر والشباب في كابيتانو مصر يلقون اهتماما كبيرا، يلعبون على أعلى وأفضل ملاعب، ومعهم مدربين على مستوى عالٍ، ويلعبون أمام الجميع وتذاع مبارياتهم في التلفزيون".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التى تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة فى ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.