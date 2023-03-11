شكرا لقرائتكم خبر عن "تأشيرة دور الثمانية" عنوان جلسات الشناوى ومعلول والسولية مع نجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى كابتن الفريق، والثنائى على معلول وعمرو السولية جلساتهم التحفيزية مع لاعبي الفريق، بغية حثهم على تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا فى مباراة الغد المقرر لها الثالثة عصراً بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا.

الشناوى ومعلول والسولية تحدثوا مع زملائهما فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز لحصد تأشيرة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا والعودة لكأس العالم للأندية مجددا.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول والسولية على عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الأهلى.