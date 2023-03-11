7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الجمعة، الموافق، 10/ 3/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لمنتخب مالاوى، والأهلي يرتدى الزى الأحمر وصن داونز الأصفر فى مباراة دوري الأبطال غداً، وناصر منسى يغيب عن الزمالك فى مواجهة إنبى بسبب الإيقاف.

منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لـ مالاوى

استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد التنسيق والتشاور بين البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى ولويس ستيفاس مدرب الحراس، على الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى فى المعسكر المقبل الذى ينطلق 20 مارس الجارى استعدادا لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

مؤمن زكريا وجدو ومعوض يتقدمون بطلبات للحصول على دبلومة المدربين

تلقى الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلبات من مؤمن زكريا، ومحمد ناجي "جدو"، وسيد معوض، وأحمد رؤوف، للحصول على دبلومة المدربين بنظام "المسار السريع" حيث تنطبق عليهم الشروط.

الدورى المصرى يتوقف 17 يوماً.. اعرف السبب تتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز 17 يوماً، وتحديدا فى الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بجانب مباريات كأس الرابطة. يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا، السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.

استمرار غياب شيكابالا عن مران الزمالك قبل مواجهة إنبى

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غيابه عن مران الفريق المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها بعد غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سموحة بطلا لكأس مصر لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز 2003