شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح خاصة من مدرب حراس الأهلى للشناوى قبل مواجهة صن داونز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، من أجل توجيه العديد من النصائح والتعليمات الفنية له قبل مواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا غدا السبت فى دورى أبطال أفريقيا.

وشرح يانكون بعض التعليمات للشناوى، خلال الجلسة، خاصة أن مباراة الغد تعد فاصلة فى مشوار الأهلى بالبطولة، وناقش مدرب حراس الأهلي مع الشناوي بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق صن داونز ونقاط القوة في لاعبيه وأمور أخرى تتعلق بواجبات حارس المرمى في المباراة المرتقبة والذي سيكون محمد الشناوي حسب التشكيل المتوقع للأحمر هو الحارس الأساسى للأهلى في هذه المباراة.

يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا، السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.

وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني المباراة الذي عقد ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من إقامة بعثة الفريق بمدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.



وحضر الاجتماع الفني من الأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، ومن بينها تحديد موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة واتباع كافة الضوابط المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.