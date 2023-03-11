شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يحتفل بعيد ميلاد نجله قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعيد ميلاد نجله، قبل مواجهة إنبى المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر عواد عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، صورته مع زوجته، ونجله، معلقًا عليها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي وعقبال مليون سنة وأشوفك أحسن واحد فى الدنيا يا رب".