شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الاتحاد.. والأهلى يتخطى الطيران فى دور الثمانية لدورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 4 مباريات ضمن منافسات دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2022-2023، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بنادي سموحة الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة ”3-1”، كما فاز فريق طلائع الجيش على نظيره بتروجيت بنتيجة ”3-1”.

وتمكن الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة ”3-0”، كما حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره الطيران بنتيجة ”3-0”.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش في قبل نهائي دوري الكرة الطائرة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة الصالة المغطاة التي ستستضيف مباريات قبل النهائي من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال للموسم 2022/2023.

وتقام مباريات دور الثمانية خلال الفترة من 10 مارس الجاري وحتى 13 من ذات الشهر، ويلتقي كل فريقين في مباراتين، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة.

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال

1- الفائز من لقاء الأهلي × الطيران مع الفائز من لقاء سموحة – سبورتنج.

2- الفائز من لقاء الجيش x بتروجيت مع الفائز من لقاء الإتحاد السكندرى × الزمالك

-الدور النهائي :

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) الفائز من (2) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022

جميع مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي تقام بنظام الـ 3 PLAY OFF – BEST OF.