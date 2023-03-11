شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ربع نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم على مدار، اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023، وشهد هذا الدور فوز كل من: الزمالك على سبورتنج 3/0 والأهلى على هليوبوليس 3/0.

جدير بالذكر أنه قد تأهل 8 فرق إلى الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهي: ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

ويتواجد كل من الأهلي والزمالك وسبورتنج والشمس في المستوى الأول، بينما يتواجد كل من: سموحة والصيد والزهور ووادي دجلة في المستوى الثاني.

وقد أسفرت القرعة عن مواجهة فريق الأهلي نظيره الزهور، بينما سيواجه فريق سبورتنج نظيره الصيد، وسيواجه فريق الشمس نظيره وادي دجلة، وسيواجه فريق الزمالك نظيره سموحة.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز من مباراة الأهلي والزهور، سيواجه الفائز من مباراة سبورتنج والصيد في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه الفائز من مباراة الشمس ووادي دجلة نظيره الفائز من لقاء الزمالك وسموحة.