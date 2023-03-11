هانى عادل يواصل التأهيل من الإصابة فى الركبة بغزل المحلة

القاهرة - سامية سيد -

يخضع هانى عادل، قائد فريق غزل المحلة، لبرنامج تأهيلى بأحد المراكز الطبية من الإصابة التي تعرض لها في الركبة في الأيام الماضية، وتحت إشراف طبيب الفريق الدكتور خالد الجميزى.

وواصل لاعبو الفريق التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة، تحت قيادة عبد الباقى جمال المدير الفني، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، في دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويسعى عبد الباقى جمال لتصحيح الأخطاء خلال المران التي سبق للاعبين الوقوع فيها خلال المباريات الأخيرة حتى لا تتكرر مرة أخرى، والتي تسببت في نتائج الفريق الأخيرة.

وحرص على عقد محاضرة مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة من أجل الوصول بالفريق للمكانة التي يستحقها والعودة للنتائج الإيجابية وتلاشي الأخطاء التى وقعوا فيها.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.