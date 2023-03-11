شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفضل اللعب بثلاثى وسط ارتكاز فى الأهلى أمام صن داونز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، خوض مباراة صن داونز المقرر لها غدا السبت بثلاثي في وسط ملعب الفريق الأحمر، لاسيما مع علمه بأهمية المباراة لبطل جنوب أفريقيا الذى يسعى للفوز باللقاء لحسم تأهله لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر كولر على تأمين منطقة وسط ملعب الأهلي أمام بطل جنوب أفريقيا عن طريق الدفع بالثلاثي أليو ديانج وحمدى فتحي ومروان عطية ثلاثي المارد الأحمر من بداية اللقاء للتصدي للغزوات الهجومية المتوقعة من صن داونز، أملا في الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء تبقي على حظوظ الأهلي في بلوغ دور الثمانية الأفريقي.

ويحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات، فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعدما لعب 3 مباريات، فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام 1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.