شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور ويونس وعباس وفاروق والأيوبى يشاركون فى تأبين الراحل محمود عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم حفل تأبين للراحل محمود عثمان الحكم الدولي الأسبق بنادي طلعت حرب، في حضور عدد كبير من رموز التحكيم والإعلام ونجوم الكرة، وكان في استقبالهم سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق والمحلل في قنوات أون تايم سبورت.

وكان على رأس الحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق، وأيمن يونس نجم الزمالك سابقا، ومحمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد أبو العلا سكرتير اللجنة، وتوفيق السيد مدير تعيينات الدوري الممتاز، ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم، وعمر الأيوبي مدير تحرير قطاع الرياضة باليوم السابع، وسيد يوسف نجم الترسانة الأسبق، وخبراء التحكيم أحمد الشناوي وناصر عباس وعادل عقل ومحمد صلاح وأيمن ديجيش ووليد عبد العزيز ومجدى شديد وبدوي حميدة وخليل أبو العلا وعدد من الحكام الدوليين، على رأسهم محمود البنا ومحمد معروف وأحمد حسام طه.