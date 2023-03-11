شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين مهددون بالغياب عن الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب 4 لاعبين من الغياب عن صفوف الزمالك أمام إنبى في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز بسبب الإصابة.

وتصدر شيكابالا قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن الزمالك أمام إنبى بسبب معاناته من نزلة برد شديدة وابتعاده عن مران الفريق الأبيض لمدة 10 أيام، بينما يواصل عمر جابر التأهيل، للشفاء من إصابة العضلة الأمامية.

وتحوم الشكوك حول لحاق محمد عبد الشافى بمباراة إنبى، بسبب معاناته من كدمة في أنكل القدم ونفس الحال لـ عبد الله جمعة الذى تعرض لـ "كدمة" إلى تورم وجه القدم، بينما يقترب مصطفى الزنارى من الغياب لأسباب فنية، بينما تأكد غياب ناصر منسي لتراكم البطاقات الصفراء.

وفى سياق مختلف، يواصل فيريرا عقد جلسات الخاصة مع لاعبى الأبيض لإعادة الثقة إليهم، بعدما فقدوا شيئا منها خلال الأيام الماضية؛ بسبب تراجع النتائج محلياً والتي أدت إلى احتلال الفريق المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويرغب البروفيسور في العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة في مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى، خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل من عدم صعوبة المهمة، حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.