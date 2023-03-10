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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم 11-03-2023 في الدوري الانجليزي

عشاق السيتي يبحثون عن موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم 11-03-2023 في الدوري الانجليزي، يستضيف ملعب سيلهرست بارك مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس، مساء يوم السبت 11 مارس، لحساب منافسات المرحلة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الجولة السابقة، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن المتصدر آرسنال.

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي- روبن دياز- ووكر- ناثان آكي.

خط الوسط: دى بروين- إلكاي جوندوجان- رودريجو.

خط الهجوم: جاك جريليش- آرلينج هالاند – فيل فودين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وستقام هذه المباراة التي تجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس مساء يوم السبت 11 مارس 2023، على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على بطولة الدوري الإنجليزي منذ سنوات في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستكون بالتحديد عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويحضر السيتي لهذه الموقعة بتركيز تام وبجهد عالي، حيث يستهدف الحصول على النقاط الثلاث لمواصلة التعمق في المربع الذهبي والضغط على المتصدر للدفاع عن لقبه حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة.



وفي نفس السياق، يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر على جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعد الخسارة أمام أستون فيلا بهدف دون رد في المرحلة الماضية.



ويتطلع كريستال بالاس لتصحيح المسار ومحاولة العودة من جديد لنغمة الانتصارات، لذا سيقوم الفريق بالاستعداد الجيد للمباراة أملًا بأن يخطف النقاط الكاملة للبقاء في المناطق الأمنة.