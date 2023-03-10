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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم 11-03-2023 في الدوري الاسباني

عشاق الميرنجي والبحث عن موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم 11-03-2023 في الدوري الاسباني، مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم السبت 12 مارس 2023 تعرف معنا على موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل اللقاء المرتقب في الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو

مباراة ريال مدريد وإسبانيول القادمة يوم السبت الموافق 12-03-2023 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي 2022- 2023. يمكنك أن تتعرف معنا على موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول ونتائج المباريات السابقة بين الفريقين. تستطيع متابعة اخر الأخبار حول تلك المواجهة المرتقبة وترتيب كل منهما في جدول المسابقة، كما نستعرض لك التشكيل المتوقع لمباراة Real Madrid Vs Espanyol Match.

مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم 12-03-2023

يلتقي الفريق الأول لنادي ريال مدريد مع نظيره إسبانيول مباراة هامة بالجولة الخامسة والعشرين في مشوار بطولته المفضلة الدوري الإسباني. يخوض النادي الملكي هذه المواجهة وسط أرضه وبين جماهيره على أرضيه ملعب استاد “سانتياجو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد.



سيسعي المارينجي خلال هذا اللقاء وقف نزيف النقاط، لكي يستمر في المنافسة مع غريمة التقليدي فريق برشلونة على لقب بطولة الليجا. يدخل نادي إسبانيول هذا اللقاء ويدرك جيدًا صعوبة المواجهة ولكن سيحاول بكل قوة الحصول على نتيجة إيجابية من هذه المباراة الصعبة.

يدخل ريال مدريد مباراته ضد إسبانيول مع تأكد غياب ثنائي الدفاع ديفيد ألابا وميندي. تشير التقارير الصحفية الصادرة أيضًا إلى تفاوت فرصة مشاركة الثلاثي كريم بنزيما، أنطونيو رودريجز وماريانو دياز في المباراة.

موقف ريال مدريد وفريق إسبانيول في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يحتل الريال حاليًا وصافة جدول ترتيب مسابقة الليغا للموسم الحالي 2022- 2023 برصيد 53 نقطة خلف نادي برشلونة متصدر الليغا. لعب ريال مدريد 24 جولة واستطاع تحقيق الفوز خلال 16 مباراة وتعادل 5 جولات، بينما خسر 3 مباريات. انتهت نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الرابعة والعشرين والأخيرة من عمر المسابقة بالتعادل السلببي والتي أقيمت على ملعب “بينتو فيامارين” بمدينة إشبيلية.

يقبع نادي اسبانيول في المركز الثالث عشر ويمتلك 27 نقطة، حقق اسبانيول النصر خلال 6 مباريات فقط، وخسر 9 وتعادل في مثلها. جاءت نتيجة مباراة اسبانيول وبلد الوليد السابقة بهزيمة البريثيوس (2-1).

القنوات الناقلة.. أين يمكنني مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟

تستطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر عبرشبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تذاع مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول على شاشة قناة بي إن سبورت أتش دي وان (beIN Sport HD1) المشفرة. تقرر أن يكون معلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم هو المعلق الرياضي المخضرم رؤوف خليف.

موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني السبت 11-03-2023 على ملعب استاد “سانتياجو برنابيو” نادي إسبانيول عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة. يحين موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر بالتوقيتات التالية للدول العربية:

الساعة الثانية مساءً بتوقيت المغرب، تونس والجزائر.

الساعة الرابعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة بالسعودية، قطر والكويت (Kuwait).

الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام اسبانيول

سيدخل النادي الملكي بقيادة مدرب الفريق “كارلو أنشيلوتي” لقاء اليوم بهدف التعويض عن نتائج الفريق الأخيره، كما يعني فريقة من غيابات مؤثرة. يتوقع أن يدفع بهذا التشكيل لمباراة إسبانيول:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دانيال كارباخال- إيدير ميلتاو- أنتونيو رودريجز وإدواردو كامافينجا.

الوسط: لوكا مودريتش- تشواميني وتوني كروس.

خط الهجوم: فيدريكو فالفيردي- رودريجو وفينيسيوس جونيور.

تشكيل إسبانيول المتوقع لمباراة ريال مدريد

يلعب نادي اسبانيول بطريقة (4-3-3) ويتوقع أن يبدأ مدرب الماجيك دييجو مارتينيز بهذا التشكيل المرتقب لمباراة ريال مدريد وإسبانيول القادمة:

حراسة المرمى: فيرناندو باتشيكو.

خط الدفاع: برايان أوليفان- سيرغي جوميز- سيزار مونتيز وأوسكار جيل.

الوسط: سيرجي داردير- دينيس سواريز وفينيسيوس سوزا.

خط الهجوم: خوسيلو- مارتن برايثوايت وخافي بوادو.

نتائج المباريات بين ريال مدريد وفريق اسبانيول

تقابل الميرينغي مع نظيره اسبانيول قبيل مباراتهما المقبلة في 31 مباراة رسمية سواء عبر منافسات الدورى الاسباني أو بطولة كأس ملك إسبانيا. كانت الغلبة والهيمنة الواضحة في تاريخ تلك المباريات بالفوز 25 مبارة وتعادل الفريقان في 3 مناسبات وفاز إسبانيول في 3 مباريات.تظهر الاحصائيات تفوق ريال مدريد الواضح فى اخر 9 لقاءات ضمن منافسات الدوري الإسباني.

حيث استطاع النادي الملكي تحقيق النصر في سبع مباريات مقابل انتصارين فقط لصالح اسبانيول. أكبر إنتصار محقق للريال علي منافسه كان (6-0) يوم 12 سبتمبر 2015، بينما اكبر فوز لفريق إسبانيول (3-1) وذلك في 9 ديسمبر 1995.

جاءت نتيجة مباراة ريال مدريد وإسبانيول الأخيرة بفوز الميرينغي بثلاثة اهداف لهدف فى يوم 28 أغسطس 2022. كان اخر فوز لنادي اسبانيول بتاريخ 3 أكتوبر 2021 وذلك ضمن نسخة لا ليجا لموسم 2021- 2022.