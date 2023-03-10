انقسام بين جمهور ليفربول بعد تسريب طقم الموسم المقبل (صور)

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن القميص الثاني لفريق ليفربول الإنجليزي للموسم المقبل 2024-2023، والذي شهد بعض الاختلافات عن القميص الحالي.

وسيتم تزيين شعارات ليفربول والجهات الراعية باللون الأسود على القميص، بما يتناسب مع الشورت الأبيض وشعار شركة "NIKE".

وتسبب تسريب طقم ليفربول الثاني في انقسام بين الجمهور عبر مواقع التواصل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، كتب أحد المشجعين على السوشيال ميديا مستنكرًا تصميم القميص الجديد: "نفد الحبر من آلة الطباعة وكانت هذه النتيجة"، وقال آخر: "أسوأ مجموعة رأيتها في حياتي".

وفي نوفمبر الماضي، تم تسريب طقم ليفربول الأساسي للموسم الجديد 2023-2024، والذي لم يشهد اختلافات كثيرة عن قميص الموسم الحالي.

ومن المقرر ان يلتقي ليفربول مع بورنموث في منافسات مباريات الجولة 27 بالدوري الإنجليزي، غدًا السبت.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 42 نقطة من 25 مباراة، فيما يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري بـ 63 نقطة من 26 مباراة.