شكرا لقرائتكم خبر عن السيد الشبراوى يشارك فى التدريبات الجماعية لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد الشبراوى، لاعب نادي غزل المحلة، في التدريبات الجماعية للفريق، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعب أمس من خوض التدريبات بسبب الإجهاد.

وظهر الشبراوي بمستوى جيد، ولم يعانِ من أي آلام عقب مشاركته، مما يؤكد جاهزيته للمشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الباقي جمال.