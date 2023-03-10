شكرا لقرائتكم خبر عن السيد الشبراوى يشارك فى التدريبات الجماعية لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك السيد الشبراوى، لاعب نادي غزل المحلة، في التدريبات الجماعية للفريق، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعب أمس من خوض التدريبات بسبب الإجهاد.
وظهر الشبراوي بمستوى جيد، ولم يعانِ من أي آلام عقب مشاركته، مما يؤكد جاهزيته للمشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الباقي جمال.
وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل على طلب عبد الباقى جمال المدير الفنى بضم محمد العتراوى نجم المحلة السابق للجهاز المعاون خلال المرحلة المقبلة.
ويعد محمد العتراوى، قائد فريق غزل المحلة، أحد نجوم المنتخب الوطنى لكرة القدم ومنتخب الشباب صاحب إنجاز الفوز ببرونزية مونديال الشباب عام 2001 التى أقيمت فى الأرجنتين، ولعب فى عدد من الأندية منها الإسماعيلي ومصر المقاصة.
وعمل العتراوى مدربا مساعدا بنادى دكرنس ونادى بروكسى بدورى الدرجة الثانية، وخاض تجربة عمل فى المملكة العربية السعودية.
ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.