شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يهزم اليونان وديا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لشباب كرة اليد مواليد 2002 الفوز على منتخب اليونان بنتيجة 31 - 21، وذلك فى المباراة الودية الدولية الأولى والتى انتهت منذ قليل بين الفريقين على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

وقد شهدت مباراة اليوم بين منتخبنا الوطنى المصري ومنتخب اليونان حضور عاصم السعدنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، و ياسر الرملى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، وأيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، وحضور المحاضر الدولى عفت رشاد رئيس اللجنة العليا للحكام والمراقبين بالاتحاد المصرى لكرة اليد وحضور سفير اليونان لدى مصر وعدد من مسئولى السفارة اليونانية.

وقد قام عاصم السعدنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بإهداء الدرع التذكاري للاتحاد المصري لكرة اليد إلى سفير اليونان لدى مصر.

وسوف تقام المباراة الودية الدولية الثانية بين المنتخبين المصرى واليونانى غدا السبت الموافق 11 مارس الجارى فى تمام الساعة 6:00 مساء بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

تأتى المباراتان الوديتان أمام المنتخب اليونانى فى إطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصر للشباب مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة العالم للشباب لكرة اليد، والتى تقام بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2023 ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية.