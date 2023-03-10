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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة الموافق 10/ 3/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية، اليوم الجمعة، الموافق، 10/ 3/ 2023 شهد العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لمنتخب مالاوى، والأهلي يرتدى الزى الأحمر وصن داونز الأصفر فى مباراة دوري الأبطال غداً، وناصر منسى يغيب عن الزمالك فى مواجهة إنبى بسبب الإيقاف.

 

منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لـ مالاوى

منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى معسكره المقبل استعدادا لـ مالاوى

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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