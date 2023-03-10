شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو غزل المحلة يواصلون التدريبات استعدادا لمواجهة الاتحاد .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة، تحت قيادة عبد الباقى جمال، المدير الفني، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى في دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويسعى عبد الباقى جمال لتصحيح الأخطاء خلال المران الذي سبق للاعبين الوقوع فيها خلال المباريات الأخيرة حتى لا تتكرر مرة أخرى، والتي تسببت في نتائج الفريق الأخيرة.

وحرص على عقد محاضرة مع اللاعبين للحديث على أهمية المرحلة المقبلة من أجل الوصول بالفريق للمكانة التي يستحقها والعودة للنتائج الإيجابية وتلاشي الأخطاء التى وقعوا فيها.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.