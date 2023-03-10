شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحسم قمة دوري سوبر السلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سلة الاتحاد فوزا مثيرا على الزمالك في عقر داره بنتيجة 75 - 72، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ13 من دوري السوبر وأقيمت المباراة بصالة نادي الزمالك.

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك على الاتحاد بنتيجة 33-31، وشهد الشوط الثاني التعادل 65-65، ليفوز الاتحاد في الشوط الإضافي، بنتيجة 75 - 72.

وجاء ترتيب دوري كرة السلة كالتالي :