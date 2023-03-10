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الاتحاد السكندري يحسم قمة دوري سوبر السلة أمام الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سلة الاتحاد فوزا مثيرا على الزمالك في عقر داره بنتيجة 75 - 72، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ13 من دوري السوبر وأقيمت المباراة بصالة نادي الزمالك.

 

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك على الاتحاد بنتيجة 33-31، وشهد الشوط الثاني التعادل 65-65، ليفوز الاتحاد في الشوط الإضافي، بنتيجة 75 - 72.

 

وجاء ترتيب دوري كرة السلة كالتالي :

1- الاتحاد السكندري 25 نقطة

2- الأهلي 24 نقطة

3- الزمالك 21 نقطة

4- الجزيرة 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصرية للاتصالات 16 نقطة

8- مصر للتأمين 14 نقطة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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