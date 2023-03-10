الامارات | دبا يفرض التعادل على كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دبا أول نتيجة ايجابية على ملعبه في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين اليوم عندما تعادل مع ضيفه كلباء بهدفين لكل منهما ضمن الجولة 19. ليصبح رصيده 5 نقاط في المركز الاخير بينما كلباء بـ 25 في المركز الثامن. وبعد محاولات متتالية في الشوط الأول لكلباء، نجح أخيرا في التقدم في الشوط الثاني عن طريق سلطان عادل في الدقيقة 59، مستفيدا من خطأ دفاعي بعد أن اكمل كرة مرتدة سددها الأرجنتيني برايان.

ونجح دبا بتسجيل هدف التعادل عن طريق أحمد نبيل من تسديدة من خارج الجزاء 77. وسجل كلباء هدفه الثاني عن طريق الروماني ألكساندر سيسالدو المنفرد بالمرمى 82. وسجل دبا هدف التعادل عن طريق البديل جمال ابراهيم (90+3).