شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الزمالك وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك وإنبي، المقرر لها السابعة مساء الأحد، إلى الحكم عبد العزيز السيد ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري، يعاونه وائل شعبان و عمر فتحي و أسامه إسماعيل و مصطفى عثمان حكم فيديو و هشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة المقاولون وسموحة كل من خالد جمال ، ويدير مباراة أسوان و فيوتشر الحكم سيد شعبان.

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب ناصر منسي مهاجم الأبيض عن المواجهة المقبلة أمام إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويمتلك ناصر منسي ثلاث بطاقات صفراء، وكان اللاعب يمتلك بطاقتين منذ كان فى صفوف فريق البنك الأهلي، وحصل على البطاقة الثالثة مع الزمالك فى لقاء بيراميدز السابق في مسابقة الدوري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفى سياق آخر، يواصل فيريرا عقد جلسات الخاصة مع لاعبى الأبيض لإعادة الثقة إليهم بعدما فقدوا شيئاً منها خلال الأيام الماضية بسبب تراجع النتائج محلياً والتي أدت إلى احتلال الفريق المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويرغب البروفيسور في العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة في مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل بعدم صعوبة المهمة حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.