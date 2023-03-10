شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة بطلا لكأس مصر لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة مواليد 2003 لقب كأس مصر بعد الفوز اليوم على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أحمد على أمين مواليد 2004، ليحقق الكأس لأول مرة فى تاريخ سموحة، والذى نجح فى الفوز على الزمالك فى الدور قبل النهائى.

استضاف نادي بلدية المحلة مباراة بيراميدز وسموحه بدلاً من الإسكندرية.

فريق سموحة، يقوده تحت قيادة المدير الفنى محمد العمدة، مدرب عام كريم رأفت، ومدرب الحراس أحمد حيدر.

وقدم اشرف مختار عضو مجلس الإدارة التهئنه للجهاز للفنى واللاعبين ومجلس الإدارة و أعضاء النادى، مؤكدًا أن التخطيط السليم و العمل على تنفيذ الخطط بكل جهد وتعب والاجتهاد تحصد الميداليات وقدم التحيه للاعبين والجهاز الفنى.