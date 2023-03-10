شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أهداف والاختراق من العمق ترجح كفة هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بمحمود كهربا لاعب فريقه فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غد السبت باستاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويميل كولر للدفع بكهربا فى هجوم الأهلى أمام بطل جنوب أفريقيا لإجادة اللاعب الانطلاق فى المساحات وخلخلة دفاع المنافسين اعتماداً على سرعاته، كما أن كهربا ظهر بشكل متميز بعد انتهاء الإيقاف، حيث سجل اللاعب 4 أهداف وصنع 5 ، وهو ما يعكس فاعلية مهاجم الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع كهربا فى13 ديسمبر 2019 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وخاض كهربا مع الفريق 70 مباراة سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 11 ونال 9 بطاقات صفراء وتم طرده فى مباراة وحيدة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت باستاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.