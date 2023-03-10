الامارات | شباب الأهلي يُتوج بطلاً لدوري الناشئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق شباب الأهلي لكرة القدم ببطولة دوري الناشئين تحت 17 عاماً للموسم الرياضي 2022-2023، بعد فوزه على نادي الحمرية بخماسية في المباراة التي جرت اليوم على ملعب شباب الأهلي بدبي، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الوصل. وسجل أهداف شباب الأهلي، سيف محمد، وغيث عبدالله سهيل، وسيف الغساني، ومحمد جمعة "هدفين".

وقام جمعة حمدان العبدولي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتسليم أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي شباب الأهلي درع المسابقة والميداليات الذهبية.الجدير بالذكر أن فريق شباب الأهلي نجح خلال هذه النسخة من المسابقة في تحقيق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة فقط، وتمكن لاعبوه من تسجيل 129 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 12 هدفاً، ليصبح الفريق الأقوى هجوماً ودفاعاً في الدوري.