الامارات | نهيان بن مبارك يفتتح معرض "كاستم شو الإمارات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، الدورة الثامنة من معرض "كاستم شو- الإمارات 2023"، الحدث والوجهة الأكبر لمحبي السيارات والدراجات المعدلة في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، والذي تستضيف فعالياته مدينة اكسبو دبي حتى الأحد المقبل.

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بمستوى المشاركة الكبيرة من العارضيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وهواة ومحبي السيارات والدراجات المعدّلة في الدولة وخارجها واللذين اجتمعوا لتقديم أحدث الابتكارات فيما يخص هذا المجال.

وحرص وزير التسامح والتعايش خلال جولته في المعرض على التعرف على أحدث الاطلاقات واستمع خلال الجولة لشرح واف من جمال صالح بن لاحج رئيس اللجنة المنظمة، كما توقف عند مشاركات الامارات ومن بينها الحضور اللافت للمرأة الاماراتية من خلال جناح المواطنة هدى المطروشي التي تدير وتمتلك ورشة ميكانيكية.

واستقبل المعرض في يومه الاول المئات من عشاق هواية السيارات والدراجات النارية المعدلة ومحبي رياضة التشويق والاثارة للتعرف على أحدث الابتكارات ومتابعة فعاليات المعرض داخل قاعات العرض، وفي ساحة المسابقات الخارجية والتي تشمل سباقات الشل والاستعراض الحر والديرفت التي تستمر اليوم وغدا في المضمار الذي تم اعداده خصيصا في مدينة اكسبو ليتيح للجمهور فرصة الإستماع بالحدث.