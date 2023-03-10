برفقة مؤمن زكريا ووالدة حازم إمام.. السيسي يحضر المباراة النهائية من كابيتانو مصر.. تعرف على موعد عرض الحلقة

الشارقة - اميمة ياسر - يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المباراة النهائية من برنامج كابيتانو مصر، تلبية لحلم الشباب.

ويلتقي فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره علي أبو جريشة بقيادة محمد اليمانى في المباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر الليلة.

ورافق الرئيس السيسي، كلا من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن على أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، والدكتورة ماجي الحلواني، زوجة الكابتن الراحل حمادة إمام، ووالدة حازم إمام عضو اتحاد الكرة، ومؤمن زكريا، نجم الأهلي.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

وتذاع الحلقة الأخيرة من البرنامج، في التاسعة مساء اليوم الجمعة على شاشة "ON"، ويعاد في العاشرة مساء على قناة أون تايم سبورت.