شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء حميد ماو لمعسكر منتخب تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي غزل المحلة خطاباً من الاتحاد التنزاني يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، للمشاركة مع منتخب تنزانيا في مباراتي أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

ويخوض منتخب تنزانيا مباراتين يومى 24 فى العاصمة الأوغندية كمبالا، و28 فى دار السلام العاصمة التنزانية.