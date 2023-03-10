شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء حميد ماو لمعسكر منتخب تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي غزل المحلة خطاباً من الاتحاد التنزاني يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، للمشاركة مع منتخب تنزانيا في مباراتي أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار.
ويخوض منتخب تنزانيا مباراتين يومى 24 فى العاصمة الأوغندية كمبالا، و28 فى دار السلام العاصمة التنزانية.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل على طلب عبد الباقى جمال المدير الفنى بضم محمد العتراوى نجم المحلة السابق للجهاز المعاون خلال المرحلة المقبلة.
ويعد محمد العتراوى قائد فريق غزل المحلة أحد نجوم المنتخب الوطنى لكرة القدم ومنتخب الشباب صاحب إنجاز الفوز ببرونزية مونديال الشباب عام 2001 التى أقيمت فى الأرجنتين، ولعب فى عدد من الأندية منها الإسماعيلي ومصر المقاصة.
وعمل العتراوى مدربا مساعدا بنادى دكرنس ونادى بروكسى بدورى الدرجة الثانية، وخاض تجربة عمل فى المملكة العربية السعودية.
ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.