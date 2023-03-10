شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على اختيار 20 لاعباً استعداداً للسفر إلى القاهرة والدخول فى معسكر مغلق لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدا السبت باستاد الجبل الأخضر.

وتضم القائمة كلا من : عمر صلاح و حسين تيمور و بركات حجاج و أحمد حكم و شريف رضا و مصطفى الصباحى و أحمد مصطفى و محمد عصام و محمود حليمو و مالك بعيوى وحسام حسن و أحمد جمال و أحمد شوشه و بنجامين بواتنج و زياد طارق و حسين فيصل و دوكو دودو و محمد سعيد ومحمد المغربى ومصطفى سعد " ميسى".

ويغيب عن الفريق كل من الحارس الهانى سليمان و صديق اوجولا و محمد نادى وجونيور أجاى .

و يحتل سموحة المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 أخرى وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبو سموحة 18 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا آخر.