شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يبحث عن الفوز الأول مع الأهلى أمام صن داونز فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع ألعاب النادى الأهلى لقيادة المارد الأحمر لتحقيق الفوز على صن داونز فريقه السابق فى مباراة الفريقين غداً السبت بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر بيرسي تاو مع الأهلي أمام صن داونز فى مباراتين بالموسم الماضي، حيث شارك كبديل لطاهر محمد طاهر فى الشوط الثاني من المباراة الأولى في القاهرة وانتهت لصالح بطل جنوب أفريقيا (1-0).

وفي المباراة الثانية بجنوب أفريقيا، شارك بيرسي تاو أساسيا، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 62، فى اللقاء الذى انتهى أيضا بفوز صن داونز (1-0).

وفى المباراة الثالثة بالقاهرة بالنسخة الحالية لدور المجموعات، شارك بيرسي تاو أمام صن داونز فى التشكيل الأساسى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وإجمالا.. لعب بيرسي تاو خلال مسيرته مع الأهلي، 49 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى ، وانضم تاو لصفوف الأهلي قادما برايتون الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021-2022. وشارك بيرسي تاو في 102 مباراة مع صن داونز بمختلف المسابقات، منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2014، حيث سجل 24 هدفا وصنع 27 لزملائه. وتوج تاو مع فريقه السابق بلقبين للدوري الجنوب إفريقي، موسمي 2013-2014 و2017-2018، كما حصد لقب كأسي جنوب إفريقيا ودوري الأبطال 2016 والسوبر الإفريقي عام 2017.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.