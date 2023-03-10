شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر تعيين الزميل عمر مراد منسقاً إعلامياً لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، تعيين عمر مراد منسقًا إعلاميا للفريق الأول لكرة القدم.
ويعد عمر مراد الصحفى بجريدة ”الخليج 365” والمعد بأحد البرامج التليفزيونية من أبناء المحلة الكبرى، وأحد أهم النقاد الرياضيين المشهود لهم بالكفاءة الصحفية والنبوغ فى الوسط الإعلامي.
ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.