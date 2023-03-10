شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي، بالتنسيق مع الجهاز الفني، على هامش المران الذى أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى عبد الشافي جلسة علاجية وبعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناته من إصابة عن كدمة في انكل القدم تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري.

كما أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني للفريق استعدادا للمباراة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأفضل في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له بعد غدٍ الأحد في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب البروفيسور فى العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة في مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل بعدم صعوبة المهمة حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.