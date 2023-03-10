الامارات | الظفرة يفرط في "نقاط الأمل" أمام البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيم التعادل الإيجابي 1/1، على مباراة البطائح مع ضيفه الظفرة اليوم في افتتاح الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. ويعد التعادل مخيبا للغاية بالنسبة للظفرة الذي كان يرغب بشدة في نقاط الأمل، وتحقيق فوز مهم للغاية، كون التعادل لا يخدم مصالحه باعتباره ثاني فريق مهدد بالهبوط بعد دبا. ولدى الظفرة ثماني نقاط في المركز قبل الاخير، و17 نقطة للبطائح.

وتقدم الضيوف، عن طريق البرازيلي ليونسو، مستغلا عرضية خالد الدرمكي، دون أن يكون مراقبا ليُسجلها سهلة على يمين الحارس"43". بعدها مباشرة، تلقى مدافع البطائح، فهد سبيل البطاقة الحمراء مباشرة، بعد تدخل قوي مع راشد مهير، ليضر أصحاب الأرض لخوض الشوط الثاني كاملاً بـ10 لاعبين. واستطاع البطائح أن يُدرك التعادل عن طريق لاعبه المالي، سيكو جاساما، من ضربة رأس بعد عرضية متقنة من جواو بيدرو، ينقض عليها قبل حارس الظفرة ويضعها داخل الشباك"72". وجاءت المباراة حماسية ومثيرة من الفريقين، وان بدت الرغبة لدى البطائح أكبر في تحقيق الفوز، فأضاع مهاجميه، لورينسي، وأبانغ، العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمنحه التقدم.

في المقابل، تحفظ الظفرة في نصف ملعبه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، والتي شكلت خطورة في الكثير من الأحيان، لكن ما يُحسب على الظفرة ومدربه، المغربي بدر الادريسي المبالغة الشديدة في الناحية الدفاعية رغم من النقص الدفاعي لفريق البطائح، ما حرمه من النقاط الثلاث.