شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يفوز على ديروط فى مجموعة الصعيد.. والمنيا يكتسح الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بترول أسيوط فوزا على ديروط بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى. بهذه النتيجة رفع بترول أسيوط رصيده للنقطة 44 فى المركز الثاني فى ترتيب مجموعة الصعيد، فيما بقى ديروط عند النقطة 22.

واكتسح فريق المنيا نظيره الفيوم بثلاثية نظيفة، ليرفع المنيا رصيده إلى النقطة 31 في المركز السابع، فيما بقى الفيوم عند النقطة 21 في المركز الثاني عشر.

وسقط فريق لافيينا في فخ التعادل السلبي مع فريق كيما أسوان، بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 47 نقطة فى صدارة مجموعة الصعيد، فيما رفع فريق كيما أسوان رصيده إلى 31 نقطة.

واكتسح فريق الألومنيوم نظيره ملوى بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد ملوى عند النقطة 18.

وحقق فريق شبان قنا فوزا كبيراً على المدينة المنورة بثلاثية نظيفة في عقر داره، ليرتفع رصيد شبان قنا إلى 21 نقطة، فيما توقف رصيد المدينة المنورة عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وجاءت نتائج الجولة الـ21 في مجموعة الصعيد كالتالى:

المنيا 3 /0 الفيوم

ديروط 1 /2 بترول أسيوط

كيما أسوان 0/ 0 لافيينا

المدينة المنورة 0/ 3 شبان قنا

الألومنيوم 4/ 1 ملوى

أسمنت أسيوط 2 /2 النصر للتعدين

تليفونات بنى سويف 1/ 2 الجونة

مصر المقاصة 2 / 1 طامية.