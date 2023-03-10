شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يسقط برباعية أمام منتخب السويس.. وزد يتعادل مع بورتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق السكة الحديد أمام منتخب السويس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة توقف رصيد السكة الحديد عند 42 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة متساويا مع زد الذي تعادل مع بورتو السويس بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني.

الترسانة 0/ 0 إيسترن كومبانى

القناة 0/ 0 العبور

بورتو السويس 1 /1 زد

السكة الحديد 2 /4 منتخب السويس

الإعلاميين 0/ 4 كهرباء الإسماعيلية

وبدأت مباريات الجولة أمس الخميس، بمواجهة بتروجت مع وادى دجلة والذى انتهت لصالح فريق بتروجت بهدف نظيف، ليرفع فريق بتروجت رصيده إلى 35 نقطة، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 41.

وتختتم مباريات الجولة فى الثالثة مساء غد السبت بمواجهتين بين الإنتاج الحربى مع مستقبل سبورت، النصر مع المصرية للاتصالات.