شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لـ شيكابالا والجهاز الفنى يطمئن على حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، على إجراء فحوصات طبية بشكل متواصل لمحمود عبد الرازق " شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، فى ظل معاناته من نزلة برد قوية منذ أيام.

واطمأن الجهاز الفني للزمالك على اللاعب، وتمنوا له التعافي والعودة سريعا للتدريبات، وطالبوه بأخذ القدر الكافى من الراحة والعلاج كي يتماثل للشفاء سريعا.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا راحة للاعب من المشاركة في التدريبات حتي يتعافى بشكل نهائي من نزلة البرد التى يعاني منها.

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك غيابه عن مران الفريق الأبيض المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وفى سياق مختلف، يواصل فيريرا عقد جلسات الخاصة مع لاعبى الأبيض لإعادة الثقة إليهم بعدما فقدوا شيئاً منها خلال الأيام الماضية بسبب تراجع النتائج محلياً والتي أدت إلى احتلال الفريق المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويرغب البروفيسور في العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة في مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل بعدم صعوبة المهمة حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.