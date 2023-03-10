شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يكشف عن موقف بنزيما النهائي من المشاركة أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالكشف موقف كريم بنزيما من المشاركة في مباراة ليفربول.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره إسبانيول غدًا في بطولة الدوري الإسباني، وبعدها يواجه ليفربول يوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: لقد تعرض كريم لضربة في كاحله وتورم، لقد بدأ التدريب الفردي اليوم وسيكون متاحًا للمباراة ضد ليفربول.

وتابع: من المحتم أن يؤثر ذلك لأن كريم لاعب كرة قدم مهم للغاية، لم يصل بعد إلى مستوى الموسم الماضي، وقد أثر ذلك قليلًا، لكن أعتقدأننا حللنا الأمر بشكل جيد في النصف الأول من الموسم، سيكون مهمًا حتى نهاية الموسم.

وأكد: نحن على ثقة من أنه سيساعد، لديه كدمة ولا يمكنه البدء في مباراة الغد، غدا رودريجز سيكون قلب الهجوم.

وانتقل بالحديث عن رودريجو: يجب أن يلعب حيث يحتاجه الفريق، هذا يعتمد على الموقف، إنه جيد للغاية، هذا ما عليك الاستفادة منه.

وعن ميندي: لقد تعافى، وسيتدرب مع الفريق يوم الأحد ليكون ضد ليفربول.

وأردف عن مستقبل بنزيما: بالنسبة لي كريم لاعب العمر، ما سيحدث العام المقبل واضح لي لكنني لست ساحرًا.

واختتم عن موقف الفريق: أعتقد أنها لحظة مهمة لأننا نريد أن نصل بمشاعر طيبة للكلاسيكو ولهذا علينا أن نفوز غدًا وأن نكون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.