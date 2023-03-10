الامارات | برونزية للمنتخب في "خليجي الغولف".. وسكيك يحرز الفضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب الإمارات للغولف للرجال والشباب بالمركز الثالث، وحصدا البرونزية، في بطولة مجلس التعاون الخليجي للفردي والفرق، التي اختتمت أمس بالعاصمة البحرينية المنامة. وفاز أحمد سكيك بالمركز الثاني والميدالية الفضية بإجمالي 10 ضربات فوق المعدل.

وحصد منتخب الرجال؛ المكون من أحمد سكيك وحسن المشرخ وخليفة المسعود وسيف ثابت، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفرق، مع نهاية الجولات الـ4 برصيد 65 ضربة فوق المعدل.

وفاز منتخب الشباب؛ المكون من راشد الجسمي ومحمد سكيك وراشد النقبي، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية على مستوى منافسات الشباب (تحت 18 عاما) في البطولة، بإجمالي 55 ضربة فوق المعدل.

