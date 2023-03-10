نجم الأهلي المصاب على رادار المدير الفني للمنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - أكد نجم الأهلي السابق والإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول يتابع بشده خالد عبدالفتاح خلال الفترة الحالية وفي حال تعافيه من الإصابه سينضم علي الفور لمعسكر المنتخب المقبل.

وأضاف شوبير لن فيتوريا معجب بنجم الأهلي نظرا لمشاركته في أكثر من مركز بالإضافة لتألقه في الملعب.

وتابع شوبير أن خالد عبدالفتاح تعافي من ال‘صابة ومن الممكن أن يشارك مع الأهلي أمام صن داونز غدا السبت بجنوب افريقيا في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا