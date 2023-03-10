شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مران للأهلي قبل مواجهة صن داونز.. قراءة الفاتحة و15دقيقة لوسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الأهلي مرانه الختامي الذى أقيم فى الثالثة عصر اليوم على ملعب لوفتس بمدينة بريتوريا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز غداً ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ المران بقراءة الفاتحة ثم محاضرة سريعة من مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين، ثم خاض اللاعبون تدريبات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.



مران الأهلي

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران الذي أقيم على ملعب مباراة صن داونز، وفي نفس توقيت إقامتها وفقا لقواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا، السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف، وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني المباراة الذي عقد ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من إقامة بعثة الفريق بمدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني من الأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق ،وناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، ومن بينها تحديد موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة واتباع كافة الضوابط المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.