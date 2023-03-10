شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعرض مسيرة حسام حسن فى 203 مباريات.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النادي المصري مسيرة حسام حسن في الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي بمناسبة مرور 15 عاما على أول مباراة قاد خلالها العميد مدرب الفريق الحالي الفريق البورسعيدي فى عام 2008.

وبلغ إجمالي المباريات التي تولى فيها حسام حسن قيادة المصري، 203 مباريات، فاز في 89 لقاء، وتعادل 68، وتلقى الهزيمة فى 46 لقاء.

وكتب حساب المصري، "فى العاشر من مارس 2008 شهدت أول مباراة للعميد حسام حسام كمدير فنى، والبداية كانت مواجهة المصري أمام الألومنيوم".



حسام حسن



حسام حسن مع المصري



حسام حسن مع المصري



حسام حسن والنادي المصري

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى التدريبات بمعسكره ببورسعيد استعدادا لمباراة الفريق المرتقبة أمام البنك الأهلي والمقرر لها 2 أبريل المقبل بعد تأجيل مباراة الزمالك بسبب انشغال الفريق الأبيض بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان حسام حسن قرر منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ليحصد المصرى الفوز الثانى على التوالى.

ومن المقرر أن يضع حسام حسن خطة إعداد للفريق خلال فترة التوقف يتخللها بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين حيث يدرس حسام حسن استمرار الاعتماد على عصام ثروت في حراسة المرمى بعد تألقه في المباريات الأخيرة مع الفريق.

ويفتقد النادى المصرى لجهود ثنائى الفريق إيزى إيميكا ومروان حمدى، وذلك فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدى، بسبب عقوبة الإيقاف، وكان إيزى إيميكا قد حصل أمس على الإنذار الثالث، على هامش مشاركته فى فوز فريقه بهدف نظيف على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى، فيما يواصل مروان حمدى الغياب بعد تعرضه للإيقاف مباراتين عقب طرده فى المباراة قبل الماضية أمام إنبى والتى فاز خلالها المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.